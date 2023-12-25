Когда начинаются новогодние каникулы в 2023 году, общественное мнение Елена ГалицкаяПо информации, размещенной на портале Kurer-sreda, многие россияне задаются вопросом о датах начала новогодних каникул в 2023 году.
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