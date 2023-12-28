Врачи рассказали, чем опасно лежание на диване в праздники

Как правильно восстанавливать силы в предстоящие выходные дни? Есть ли секреты идеального отдыха? Как избежать травм в грядущие каникулы? Врачи рассказали москвичам о рисках, с которыми они могут столкнуться в период длительных новогодних праздников и напомнили о том, как себя вести, чтобы избежать проблем со здоровьем .
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