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Врачи рассказали, чем опасно лежание на диване в праздники

Врачи рассказали, чем опасно лежание на диване в праздники

Как правильно восстанавливать силы в предстоящие выходные дни? Есть ли секреты идеального отдыха? Как избежать травм в грядущие каникулы? Врачи рассказали москвичам о рисках, с которыми они могут столкнуться в период длительных новогодних праздников и напомнили о том, как себя вести, чтобы избежать проблем со здоровьем .

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