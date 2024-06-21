Песков: личной встречи министров обороны РФ и КНДР организовано не было

Российский лидер Владимир Путин вместе с делегацией из страны совершил государственный визит в КНДР. Некоторые подробности поездки в беседе с РИА Новости озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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