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Песков: личной встречи министров обороны РФ и КНДР организовано не было

Песков: личной встречи министров обороны РФ и КНДР организовано не было

Российский лидер Владимир Путин вместе с делегацией из страны совершил государственный визит в КНДР. Некоторые подробности поездки в беседе с РИА Новости озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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