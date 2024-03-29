Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    А вот мне интересно, Денис Зарюгин сие молвит по своему опыту или по рассказам?МИГРАНТЫ ПАКУЮТ Ч...
  • Владимир Петров
    На бумаге всё пучком... А сколько лазеек найдётся...МИГРАНТЫ ПАКУЮТ Ч...
  • Ирина Александровна
    Откуда у пенсионерки да ещё такого возраста столько денег?В Мордовии курьер...

Дальневосточные спасатели МЧС России отработали навыки беспарашютного десантирования

Дальневосточные спасатели МЧС России отработали навыки беспарашютного десантирования

Более 70 спусков произвели камчатские спасатели, отрабатывая навыки беспарашютного десантирования. В тренировке были задействованы сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России, а также экипаж вертолёта МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх