Дальневосточные спасатели МЧС России отработали навыки беспарашютного десантирования

Более 70 спусков произвели камчатские спасатели, отрабатывая навыки беспарашютного десантирования. В тренировке были задействованы сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России, а также экипаж вертолёта МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра.