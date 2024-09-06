Вокруг света: Норвежская принцесса с 3 детьми вышла замуж за настоящего шамана: Как проходила свадьба и что об этом думают подданные

Два года прошло с момента как норвежская принцесса Марта Луиза получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Дурека Верретта и наконец-то в последний день лета состоялась долгожданная свадьба.
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