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Аргументы недели

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Группа Мантера отметила переход рынка к более зрелой и сбалансированной модели

Группа Мантера отметила переход рынка к более зрелой и сбалансированной модели

В Сочи за пять лет спрос на курортную недвижимость вырос в 5,5 раза, а рынок, по данным Группы Мантера, перешел в фазу покупателя.

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