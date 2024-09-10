Эксперты выяснили, у кого самые большие и маленькие зарплаты на Алтае

Также стали известны сферы, где доход вырос наиболее значимо по итогам августа 2024 года по сравнению с 2023-м В Алтайском крае зарплатные предложения за год больше всего выросли для строителей, увеличившись на 57%, до 78,5 тыс.
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