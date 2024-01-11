Путин: Россия обогнала Германию и стала первой экономикой в Европе

Мой ник заработан работой совсем в другой сфере и известен профессионалам высокой квалификации. О вашей КВАКлификации вы уже достаточно написали для всех комментаторов сообщества и здесь и в других темах. Время выделенное мной для попытки объяснить вам правила общения закончилось. Так что удачи вам по жизни.

Вектор

Вот и общайся со своими профессионалам на Вы. И мне плевать, где ты свой ник заработал. Хотя мне кажется, что ты его просто спёр из книги Ж. Верна. Особенно насмешило, как ты о своём лице рассуждал, имея на своей страничке вместо лица морду волка. 😀 И это хорошо, что твоё время вышло. Моё время, выделенное на хамов и кичливых идиотов, тоже закончилось. Надеюсь, что ты больше не будешь отвлекать меня по пустякам.