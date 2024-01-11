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Путин: Россия обогнала Германию и стала первой экономикой в Европе

Путин: Россия обогнала Германию и стала первой экономикой в Европе

Российская Федерация обогнала Германию и стала первой экономикой в Европе. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил президент Владимир Путин.

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Комментарии
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Alex Nемо
Мой ник заработан работой совсем в другой сфере и известен профессионалам высокой квалификации.  О вашей КВАКлификации вы уже достаточно написали для всех комментаторов сообщества и здесь и в других темах.  Время выделенное мной для попытки объяснить вам правила общения закончилось. Так что удачи вам по жизни.
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9 час.
Вектор
Вот и общайся со своими профессионалам  на Вы. И мне плевать, где ты свой ник заработал.  Хотя мне кажется, что ты его просто спёр из книги Ж. Верна. Особенно насмешило, как ты о своём лице рассуждал, имея на своей страничке вместо лица морду волка. 😀 И это хорошо, что твоё время вышло.  Моё время, выделенное на хамов и кичливых идиотов, тоже закончилось. Надеюсь, что ты больше не будешь отвлекать меня по пустякам.
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9 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не Россия. А ее производство. Но их производство к нам не едет а че ждали 20 лет?
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8 час.

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