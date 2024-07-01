В Уссурийске нашли тело утонувшего ребенка

Об этом информировали в Прокуратуре Приморского края, сообщает корреспондент УтроNews. Спасатели по результатам обследования дна водоема обнаружили тело подростка, который накануне пропал под водой во время купания.
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