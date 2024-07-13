Пять человек пострадали в ДТП в Улётовском районе Забайкалья

Среди пострадавших - один ребёнок.Две машины столкнулись на трассе Р-258 в Улётовском районе. Соответствующую информацию опубликовала Госавтоинспекция Забайкалья в своём Телеграм-канале.
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