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Пять человек пострадали в ДТП в Улётовском районе Забайкалья

Пять человек пострадали в ДТП в Улётовском районе Забайкалья

Среди пострадавших - один ребёнок.Две машины столкнулись на трассе Р-258 в Улётовском районе. Соответствующую информацию опубликовала Госавтоинспекция Забайкалья в своём Телеграм-канале.

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