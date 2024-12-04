В Германии заявили, что российский корабль в Балтийском море обстрелял немецкий вертолет

МОСКВА, 4 декабря, ФедералПресс. В Балтийском море российский корабль якобы выпустил сигнальные ракеты по немецкому военному вертолету, после чего глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала усилить наблюдение за инфраструктурой из-за «гибридных атак» России, хотя Минобороны страны не подтвердило информацию о происшествии.