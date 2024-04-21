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Земский Вестник

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ЛИКВИДАЦИЯ СТРАНЫ. Депутат, Фёдоров Евгений Алексеевич. Друзья, глядя на все происходящие вокруг нас события.

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Комментарии
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вс
владимир сергеев
бред не закончен....
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