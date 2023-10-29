Астраханец осужден за публичные призывы к терроризму

Житель Астраханской области 1994 года рождения разместил в соцсети материалы, содержащие признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности в отношении представителей органов государственной власти Российской Федерации.
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