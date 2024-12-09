Появились фотографии шикарного автопарка бывшего сирийского президента Башара Асада

Сирийское правительство рухнуло после того, как повстанцы захватили столицу страны – Дамаск. Экс-президент Сирии Барак аль-Асад сумел покинуть пределы государства, но после 24 лет правления оставил после себя чудеса роскоши, в числе которых значится и автопарк.