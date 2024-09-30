Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в московском ЖК

Тимирязевская межрайонная прокуратура осуществляет контроль за установлением обстоятельств крупного пожара в жилом комплексе на Ильменском проезде в Москве, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии