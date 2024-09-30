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Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в московском ЖК

Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в московском ЖК

Тимирязевская межрайонная прокуратура осуществляет контроль за установлением обстоятельств крупного пожара в жилом комплексе на Ильменском проезде в Москве, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
100 % ишаки таджикские или узбексеие поджоги устраивают или хохлы беглые ухылянты .
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