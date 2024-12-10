Ракеты бесполезны. Украина продолжит попытки взорвать Крымский мост морскимидронами

Украина продолжит попытки пробраться к опорам Керченского моста при помощи безэкикажных катеров. Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил бежавший из Крыма украинский офицер, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».