Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

685 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alorgtech alorgtech
    Подонок, это очень точное определение гнусавой падали. Нужно недвижимость у него отдать по РФ, как у агента и пусть м...Макаревич сравнил...
  • Константин Самарин
    А когда легко было? Украинцы- это не грузины, побежавшие после первого-же выстрела в их сторону.Переполох в украи...
  • Сергей Карабухин
    СКОРОСТЬ ОРЕШНИКА – 3000-10000КМ В СЕКУНДУ. ТЕМПЕРАТУРА – 4000-6000 ГРАДУСОВ – ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО ПЫЛЬ И ПЕПЕЛ.. Когда ...Никакая западная ...

Ракеты бесполезны. Украина продолжит попытки взорвать Крымский мост морскимидронами

Ракеты бесполезны. Украина продолжит попытки взорвать Крымский мост морскимидронами

Украина продолжит попытки пробраться к опорам Керченского моста при помощи безэкикажных катеров. Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил бежавший из Крыма украинский офицер, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх