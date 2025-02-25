В небе над Киевом - «трассы» пулемётных очередей мобильных групп ПВО Российские Вооружённые силы в ночь на 25 февраля нанесли серию ударов по объектам противника в целом ряде регионов.
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В небе над Киевом - «трассы» пулемётных очередей мобильных групп ПВО Российские Вооружённые силы в ночь на 25 февраля нанесли серию ударов по объектам противника в целом ряде регионов.
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