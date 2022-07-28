«Селфі», зроблене марсоходом Perseverance за допомогою камери Watson поряд з марсіанською скелею Рошетт, де були взяті зразки вулканічної породи, 10 вересня 2021 року НАСА розповіло про плани з доставки на Землю зразків марсіанської породи Марсохід Perseverance на даний момент зібрав 11 зразків ґрунту з Червоної планети НАСА планує в 2033 році доставити на Землю […] Сообщение НАСА розповіло про плани з доставки на Землю зразків марсіанської породи появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.