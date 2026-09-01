На Украине родителей будут штрафовать за русский язык в школьных чатах

За использование русского языка в школьных чатах родителям грозят штрафы до 11 900 гривен. Об этом 1 сентября заявила языковой омбудсмен Украины Ивановская .
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