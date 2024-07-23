Косиняк-Камыш: Украину нельзя принимать в Евросоюз до урегулирования темы Волыни

Киеву и Варшаве необходимо урегулировать тему Волынской резни Украину нельзя принимать в Евросоюз до тех пор, пока Варшава и Киев не урегулируют тему Волынской резни, заявил в эфире телеканала Polsat глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
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