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Назван самый популярный китайский автомобиль у сибиряков

Назван самый популярный китайский автомобиль у сибиряков

Самым популярным китайским брендом среди жителей Сибири оказался HAVAL. Ему доверяют 40% опрошенных. Следом идут Chery с 22%, Geely с 18% и Changan с 16%.

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