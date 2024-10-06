Половина избирателей США поддерживают политику в пользу криптовалют

Исследование показало, что 49% избирателей считают важным наличие разрешительной по отношению к криптовалютам, позиции у кандидатов, а 85% владельцев криптовалют ожидают, что будущий президент примет конкретные законы для либерализации рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии