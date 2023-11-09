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Найдена специя понижающая уровень холестерина

Найдена специя понижающая уровень холестерина

Иранскими учеными медуниверситета Исфахана открыты новые полезные свойства известного растения.Иранскими учеными медицинского университета Исфахана открыты новые полезные свойства известной специи, понижающей уровень «плохого» холестерина, сообщает журнал VeryWellHealth.

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