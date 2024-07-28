SilverStone представила корпуса для ПК FARA 312X и FARA 514X

Компания SilverStone представила две новые модели корпусов для ПК - FARA 314X и FARA 514X. Обе модели отличаются большим внутренним пространством и хорошей конвекцией для отвода тепла от горячих компонентов.
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