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  • Андрей Зарубкин
    Надо арендовать жилье в соответствии со своими доходами.Вратарь «Динамо» ...
  • Михаил Мамонов
    да и правильно что замоташку не допустили👍👍👍. хватит уже вахаббитам потакать . захарова здесь не права👎Российская диплом...
  • галина
    Значит мы в праве бомбить эти аэродромы.Украина размещает...

SilverStone представила корпуса для ПК FARA 312X и FARA 514X

SilverStone представила корпуса для ПК FARA 312X и FARA 514X

Компания SilverStone представила две новые модели корпусов для ПК - FARA 314X и FARA 514X. Обе модели отличаются большим внутренним пространством и хорошей конвекцией для отвода тепла от горячих компонентов.

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