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На Украине раскрыли детали возможного нового мирного плана, представленного США

На Украине раскрыли детали возможного нового мирного плана, представленного США

Украинское издание «Главком» опубликовало предполагаемые условия нового мирного плана США, включая прекращение огня, территориальные уступки, отказ Украины от вступления в НАТО и ограничения для ВСУ.

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