126-я ракетка мира в паре Контрерас Гомес выпустила роман в жанре фэнтези

Бывшая 99-я ракетка мира в паре Фернанда Контрерас Гомес выпустила роман. «С огромным удовольствием сообщаю, что скоро выйдет моя первая художественная книга «Восход Тьмы»! Погрузитесь в мир, где сплелись магия и реальность, где судьбы вершит отвага и где познание души так же увлекательно, как и само путешествие», – написала 26-летняя мексиканка.