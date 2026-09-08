Новая Dacia Spring стала ближайшей родственницей Renault Twingo[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Первое поколение автомобиля Dacia Spring дебютировало шесть лет назад и стало электрической разновидностью хэтчбека Renault Kwid, история которого началась еще в 2015 году.
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