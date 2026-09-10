Бессент: Трамп отказывается от сна

Глава Белого дома Дональд Там отказывается от сна. Об этом заявил глава минфина США Скотт Бессент. «От президента, который не мог не спать (бывший президент США Джо Байден.
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