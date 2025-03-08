Александр Цыбульский поздравил жительниц Архангельской области с Международным женским днем

Дорогие жительницы Архангельской области! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем — символом любви, красоты и гармонии!Дорогие жительницы Архангельской области! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем — символом любви, красоты и гармонии!Уважительное, трепетное отношение к женщине и материнству для нашего государства и каждого его жителя — безусловная ценность, которая передается из поколения в поколение.