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Регион 29

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Александр Цыбульский поздравил жительниц Архангельской области с Международным женским днем

Дорогие жительницы Архангельской области! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем — символом любви, красоты и гармонии!Дорогие жительницы Архангельской области! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем — символом любви, красоты и гармонии!Уважительное, трепетное отношение к женщине и материнству для нашего государства и каждого его жителя — безусловная ценность, которая передается из поколения в поколение.

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