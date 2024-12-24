Роскомнадзор и Минцифры обсуждают ограничения на голосовые звонки в мессенджерах

Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность введения ограничений на звонки в мессенджерах. Рассматриваются два сценария - полная блокировка голосовых вызовов в приложениях и запрет на звонки из-за границы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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