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Царьград

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Александр Моор объявил мировое признание Тюменского нефтегазового форума

Александр Моор объявил мировое признание Тюменского нефтегазового форума

Тюменский нефтегазовый форум получил международный статус, что подчеркнул губернатор Александр Моор. Форум пройдет с 14 по 17 сентября, соберет участников из Белоруссии, Казахстана, Вьетнама и других стран.

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