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В ОП РФ объяснили, почему нужно регулировать работу онлайн-кинотеатров

В ОП РФ объяснили, почему нужно регулировать работу онлайн-кинотеатров

Деятельность онлайн-кинотеатров в России необходимо привести в соответствие с отечественным законодательством, заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина 29 октября в своем Telegram-канале.

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