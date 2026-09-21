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Премия Global Destination Awards 2026: где встречаются индустрия туризма и мир искусства

Премия Global Destination Awards 2026: где встречаются индустрия туризма и мир искусства

В Москве с размахом прошла церемония вручения второй международной премии Global Destination Awards 2026 - событие, ставшее точкой притяжения для элиты туристической индустрии.

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