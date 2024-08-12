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Царьград

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Гладков сообщил об эвакуации жителей Краснояружского района из-за активности ВСУ

Гладков сообщил об эвакуации жителей Краснояружского района из-за активности ВСУ

Губернатор Белгородской области объявил о вывозе население приграничного района.Жителей Краснояружского района Белгородской области эвакуируют из-за активности украинской группировки в приграничье.

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