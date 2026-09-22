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Нижегородская правда

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Стоимость проезда на Кремлевском фуникулере пока не планируют поднимать

Стоимость проезда на Кремлевском фуникулере пока не планируют поднимать

107 тысяч человек воспользовались фуникулером в Нижегородском кремле за лето 2026 года. С июня по август они заплатили за билеты более 38 млн рублей, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.

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