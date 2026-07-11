Полиция Татарстана задержала нижнекамца за публикацию видео с последствиями атаки беспилотников

Полиция Татарстана установила и задержала 33-летнего жителя Нижнекамска, который опубликовал в одном из открытых чатов мессенджера видео с последствиями массовой атаки беспилотников на промышленный объект 8 июля.
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