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Регионы России

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Полиция Татарстана задержала нижнекамца за публикацию видео с последствиями атаки беспилотников

Полиция Татарстана задержала нижнекамца за публикацию видео с последствиями атаки беспилотников

Полиция Татарстана установила и задержала 33-летнего жителя Нижнекамска, который опубликовал в одном из открытых чатов мессенджера видео с последствиями массовой атаки беспилотников на промышленный объект 8 июля.

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