Генеральный секретарь ООН приветствует шаги по деэскалации конфликта на Украине

ООН, 20 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал заявления президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина об отказе РФ и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, а также переговоры по обеспечению безопасности судоходства в … .