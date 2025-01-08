С 1 января вступили в силу новые нормы закона о занятости.Законодатель отмечает, что эти меры призваны обеспечить более оперативную и качественную помощь гражданам, находящимся в поиске работы, способствовать их скорейшему трудоустройству.
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