Что категорически запрещено делать волгоградцам 27 октября, чтобы избежать катастроф

Жители Волгоградской области, помните о традициях и суевериях своего народа. Сегодня, 27 октября, отмечается день Параскевы Грязнухи - святой Параскевы Сербской, которая известна своими чудесами и чьи мощи прославились рядом с ними.
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