Плющенко выразил готовность участия на Интервидении

Фото: телеграм-канал Евгения Плющенко Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию 43-летний Евгений Плющенко выразил желание принять участие в музыкальном номере российского исполнителя на Интервидении-2026.
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