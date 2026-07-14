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Татар-информ

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Плющенко выразил готовность участия на Интервидении

Плющенко выразил готовность участия на Интервидении

Фото: телеграм-канал Евгения Плющенко Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию 43-летний Евгений Плющенко выразил желание принять участие в музыкальном номере российского исполнителя на Интервидении-2026.

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