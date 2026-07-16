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Концентрированные удары по военной инфраструктуре Украины: системный подход ВС РФ

Концентрированные удары по военной инфраструктуре Украины: системный подход ВС РФ

Концентрированные удары по военной инфраструктуре Украины: системный подход ВС РФ Юлия ЧелкановаВ течение лета 2026 года российские вооруженные силы кардинально изменили логику ударной кампании, перейдя от распыленных атак к системным концентрированным ударам по стратегическим объектам.

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