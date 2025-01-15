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Школа замерзает в Чите

Школа замерзает в Чите

Дети замерзают в читинской школе №26. Об этом ZAB.RU сообщили родители обучающихся.Как уточнили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на комитет образования, в школе №26 работает аварийная бригада по устранению возникшей ситуации.

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