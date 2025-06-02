Айгөл Закирҗанова куанычы белән уртаклашты: «Бик бәхетлемен»

Айгөл Закирҗанова Башкортстанның Тәтешле районы Югары Тәтешле авылы мәдәният йортында Хәния Фәрхи исемендәге «Онытылыр, димә» V төбәкара башкорт-татар җыр бәйгесендә катнашып, 3 дәрәҗә лауреат исеме алып кайткан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии