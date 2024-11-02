Голкипер Лунев поделился ожиданиями от матча сборной России с Брунеем

Голкипер московского "Динамо" и сборной России Андрей Лунев кратко отреагировал на информацию, согласно которой на товарищеский матч приедет полупрофессиональная команда Брунея, и отметил, что ему неприятно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии