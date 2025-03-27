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День Победы в Москве — с перемирием или без, но с мировым большинством

День Победы в Москве — с перемирием или без, но с мировым большинством

Объявление о том, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в мае отправится с визитами в Россию и Китай, окончательно прояснило ситуацию вокруг празднования 80-летия Победы — на Красной площади в Москве соберутся лидеры Мирового Большинства.

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Комментарии
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Игорь Прийма
И слава Богу, что в Москве не будет &quot;лягушатников&quot;, &quot;островитян&quot;, &quot;пшеков&quot;и &quot;колбасников&quot;, не осквернят своим присутствием священную землю Красной площади... !
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21 час.
Владимир Аверков
зато хитромордые азеры и армяне-тут как тут...
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14 час.
Игорь Прийма
Так это ж как бы &quot;свои&quot;.....
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3 час.
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