Объявление о том, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в мае отправится с визитами в Россию и Китай, окончательно прояснило ситуацию вокруг празднования 80-летия Победы — на Красной площади в Москве соберутся лидеры Мирового Большинства.
День Победы в Москве — с перемирием или без, но с мировым большинством
Комментарии
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Игорь Прийма
И слава Богу, что в Москве не будет "лягушатников", "островитян", "пшеков"и "колбасников", не осквернят своим присутствием священную землю Красной площади... !
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21 час.
Владимир Аверков
зато хитромордые азеры и армяне-тут как тут...
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14 час.
Игорь Прийма
Так это ж как бы "свои".....
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3 час.
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