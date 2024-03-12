Ле Пен: вступление Украины в НАТО является угрозой мировой войны

Global Look Press / Evgen Kotenkoukrinform Поддержка вступления Украины в НАТО и ЕС может дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе и нести угрозу развязывания мировой войны между ядерными державами, заявила глава парламентской фракции партии "Национальной объединение" Марин Ле Пен, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии