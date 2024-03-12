Ле Пен: вступление Украины в НАТО является угрозой мировой войны

Global Look Press / Evgen Kotenkoukrinform Поддержка вступления Украины в НАТО и ЕС может дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе и нести угрозу развязывания мировой войны между ядерными державами, заявила глава парламентской фракции партии "Национальной объединение" Марин Ле Пен, передает ТАСС.