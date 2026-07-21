НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Александр Лакерник: «Видимо, Петросян считает, что ее плохо подготовили к Олимпийским играм. Бывают периоды, когда спортсмены и тренеры не сходятся»

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник предположил, из-за чего фигуристка Аделия Петросян могла уйти от тренера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии