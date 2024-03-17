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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби про 4:7 с «Рейнджерс»: «Это игра ошибок. «Питтсбург» допустил их больше, чем соперник»

«Это игра ошибок. И, к сожалению, мы допустили несколько больше, чем они. У нас было несколько хороших возможностей вернуться в игру или повести в счете при ничьей, но мы не смогли довести дело до конца.

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