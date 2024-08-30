Российские десантники уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области

Российские десантники уничтожили разведывательную группу украинской армии численностью 22 человека, принадлежащую 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, в районе севернее села Снагость в Курской области.
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