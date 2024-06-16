17-летний подросток утонул в пойме Иртыша в Тевризском районе. Трагедия произошла накануне вечером.
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17-летний подросток утонул в пойме Иртыша в Тевризском районе. Трагедия произошла накануне вечером.